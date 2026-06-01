L'Inter ha presentato un'offerta da 45 milioni di euro per il laterale del Cagliari. La richiesta del club rivale, invece, si aggira intorno ai 50 milioni. La trattativa tra le due squadre è in corso, ma ancora nessun accordo è stato raggiunto. L'Inter ha deciso di accelerare sulla trattativa, mentre il Cagliari valuta le proposte ricevute.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, i nerazzurri accelerano per il laterale rivelazione del Cagliari, ma la Dea spara alto e chiede 50 milioni. L’ Inter muove i primi passi concreti sul mercato e formula una prima offerta ufficiale all’ Atalanta per Marco Palestra. La proposta dei campioni d’Italia è di 40 milioni di euro più 5 milioni di bonus, ma è stata subito rispedita al mittente. La dirigenza della Dea, infatti, non ritiene sufficiente questa cifra e per privarsi del proprio gioiello vorrebbe almeno 50 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter I nerazzurri di Milano sono in forte pressing sul laterale destro, reduci da una stagione da assoluto protagonista. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mercato Inter, prima offerta per Palestra: i nerazzurri offrono 45 milioni di euro. Ecco tutti i dettagli

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Mercato InterDoppia Bomba di Romano! Ecco Il Primo Colpo dellInter

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