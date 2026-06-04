Inter piano da 45 milioni per Palestra | sfida alla Premier League

L'Inter ha annunciato un investimento di 45 milioni di euro per la costruzione di una nuova palestra. L'obiettivo è migliorare le strutture di allenamento e sviluppo dei giocatori. La società ha comunicato i dettagli del progetto attraverso un comunicato ufficiale, senza fornire ulteriori informazioni sui tempi di realizzazione o sui collaboratori coinvolti. Nel frattempo, altre squadre italiane stanno aumentando gli investimenti nelle infrastrutture sportive.

Come può l'Inter battere i capitali della Premier League?. Perché l'Atalanta punta a superare la soglia dei 50 milioni?. Chi sostituirà ufficialmente Denzel Dumfries dopo il passaggio al Real?. Quale sinergia tattica unirà Palestra a Federico Dimarco in Nazionale?.? In Breve L'Atalanta punta a un'asta per superare la soglia dei 50 milioni di euro.. L'offerta iniziale di 40 milioni più bonus è stata respinta dalla società bergamasca.. Denzel Dumfries lascia l'Inter per il Real Madrid con una clausola di 20 milioni.. La sinergia tattica con Federico Dimarco favorisce il progetto nerazzurro per la Nazionale.. L’Inter punta su Palestra per dominare il mercato con un’offerta da 45 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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