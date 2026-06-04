Durante la festa della birra a Palermo, sono state presentate circa 200 etichette in degustazione, celebrate per i dieci anni di Beer Bubbles. Tra le birre disponibili, si trovano vari stili, dai classici alle innovazioni più recenti. Sono stati invitati nuovi produttori per introdurre novità nel panorama locale. La manifestazione ha visto la partecipazione di appassionati e professionisti del settore, che hanno potuto assaggiare le diverse proposte.

Quali stili di birra troverai tra le 200 etichette in degustazione?. Chi sono i nuovi produttori che porteranno innovazione a Palermo?. Come cambierà l'esperienza in piazza tra show cooking e musica?. Perché questo festival è diventato un presidio culturale per la città?.? In Breve 24 birrifici e oltre 200 etichette in degustazione tra Piazza Castelnuovo e Piazza Ruggero Settimo. Programma musicale con Limoni Sonori, Palermo Sonora e Tachipirina dal giovedì alla domenica. Show cooking e talk con l'Unione Regionale dei Cuochi Siciliani e Cantieri Formativi Mursia. Patrocinio del Comune di Palermo e cofinanziamento della Regione Siciliana tramite Sicilia che piace. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Palermo, festa della birra: 200 etichette per i 10 anni di Beer Bubbles

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