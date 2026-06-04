A Palermo, più di 200 ospiti da tutto il mondo sono attesi per le nozze di Dua Lipa e Callum Turner. La città si prepara a ricevere la coppia, con strade chiuse e misure di sicurezza rafforzate. Gli invitati sono arrivati negli hotel della zona, mentre gli organizzatori hanno installato tende e allestimenti nelle location prescelte. La cerimonia è prevista nel pomeriggio, con un ricevimento che si terrà in una villa privata.

Palermo si trasforma nel palcoscenico di uno degli eventi mondani più attesi dell'anno. Sono entrati nel vivo, infatti, i festeggiamenti per le nozze della popstar Dua Lipa e dell’attore britannico Callum Turner, una celebrazione che i tabloid inglesi hanno già ribattezzato come il «matrimonio dell’anno». La coppia è arrivata nel capoluogo siciliano nella serata di ieri a bordo di un jet privato e ha raggiunto immediatamente Villa Igiea, il lussuoso hotel affacciato sul mare scelto come quartier generale dei festeggiamenti. Qui i due stanno soggiornando in una prestigiosa suite con terrazza panoramica e vista sul golfo di Palermo. Caccia agli sposi tra paparazzi e ospiti vip Da ore la città è letteralmente presa d’assalto da fotografi e reporter arrivati da ogni parte del mondo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

© Feedpress.me - Palermo capitale del jet set per le nozze di Dua Lipa e Callum Turner, attesi oltre 200 ospiti da tutto il mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dua Lipa sceglie Palermo per le nozze con Callum Turner: città blindata e ospiti da star systemDua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Palermo, con la città blindata e misure di sicurezza rafforzate.

Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner in Sicilia: da Palermo a Bagheria le location delle nozzeDua Lipa e Callum Turner hanno celebrato le nozze in Sicilia, proseguendo i festeggiamenti dal 5 al 7 giugno.

Temi più discussi: Dua Lipa e Callum Turner arrivati in Sicilia con un jet privato. Party esclusivi e hotel di lusso, al via il weekend delle nozze; Dua Lipa si sposa a Bagheria, nozze blindate con ospiti vip internazionali: i dettagli; Dua Lipa e Callum Turner scelgono la Sicilia: blindatissimi i festeggiamenti dopo il sì a Londra; Dua Lipa ha detto sì a Callum Turner.

Palermo capitale del jet set per le nozze di Dua Lipa e Callum Turner, attesi oltre 200 ospiti da tutto il mondoEntrano nel vivo i festeggiamenti per il matrimonio della popstar e dell’attore britannico. Tra hotel di lusso, massima riservatezza e ospiti internazionali, il capoluogo siciliano si prepara a vivere ... gazzettadelsud.it

Dua Lipa e Callum Turner in Sicilia: tutto sulle nozze a PalermoPalermo blindata per le nozze di Dua Lipa e Callum Turner: paparazzi, lusso, ospiti vip e il mistero che avvolge la festa in Sicilia. corrieredellosport.it