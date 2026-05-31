Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Palermo, con la città blindata e misure di sicurezza rafforzate. La cerimonia si è svolta in una location esclusiva, alla presenza di ospiti noti del mondo dello spettacolo. La coppia ha scelto una città con viste panoramiche per il loro matrimonio, che ha attirato l’attenzione dei media e dei fan. Nessun dettaglio sui partecipanti è stato reso pubblico.

Palermo è pronta al grande evento.Dua Lipa e l’attore britannico Callum Turner hanno scelto il capoluogo siciliano per celebrare il loro matrimoniocon una esclusiva di tre giorni all’insegna del lusso, della riservatezza e del jet set internazionale. Secondo le indiscrezioni che circolano in città, i festeggiamenti prenderanno il via venerdì tra le sale storiche diPalazzo Gangi, una delle dimore nobiliari più iconiche di Palermo, celebre anche per aver ospitato il famoso ballo del film “Il Gattopardo” di Luchino Visconti. Dopo il ricevimento iniziale, gli ospiti si sposteranno alla Galleria d’Arte Moderna per una serata privata che, stando ai rumors, potrebbe includere una performance esclusiva diElton Johndedicata agli sposi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dua Lipa sceglie Palermo per le nozze con Callum Turner: città blindata e ospiti da star system

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Dua Lipa sceglie Palermo per il matrimonio: ecco dove si celebreranno le nozze

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Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto Palermo per le nozzeLa scorsa estate, due celebrità sono state viste a Palermo, città siciliana, confermando le voci di un loro soggiorno prolungato.

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