Palazzine nel degrado il Pd risponde a Carratù | E' in sintonia con la maggioranza

Notizia in breve

Il consigliere comunale di Aversa ha richiesto un intervento della Regione Campania per il degrado delle palazzine popolari. Il Partito democratico ha replicato, affermando che la posizione del consigliere è in linea con quella della maggioranza di governo. La polemica si è incentrata sulle responsabilità e sulle azioni da adottare per il recupero delle strutture abitative.