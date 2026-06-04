Palazzine nel degrado il Pd risponde a Carratù | E' in sintonia con la maggioranza
Il consigliere comunale di Aversa ha richiesto un intervento della Regione Campania per il degrado delle palazzine popolari. Il Partito democratico ha replicato, affermando che la posizione del consigliere è in linea con quella della maggioranza di governo. La polemica si è incentrata sulle responsabilità e sulle azioni da adottare per il recupero delle strutture abitative.
Scontro politico tra il Partito democratico e il consigliere comunale di Aversa Dino Carratù, che ha incalzato la Regione Campania ad intervenire in merito al degrado nelle palazzine popolari. Parole dure quelle pronunciate dall'esponente eletto nelle fila di Forza Aversa che ha anche. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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