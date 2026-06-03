Aversa, nelle palazzine Unrra Casas di viale Europa si registra un forte degrado. Residenti segnalano infiltrazioni, rifiuti ingombranti, auto abbandonate e condizioni di vita difficili. Il complesso, gestito da Acer Campania, ospita circa 500 famiglie. La situazione è descritta come insostenibile, con alcuni abitanti che paragonano le condizioni a quelle di un carcere. Nessuna modifica o intervento è stato ancora comunicato pubblicamente.

Degrado, infiltrazioni, rifiuti ingombranti e auto abbandonate. È la situazione denunciata dai residenti delle palazzine Unrra Casas di viale Europa ad Aversa, complesso di edilizia residenziale pubblica gestito da Acer Campania e abitato da circa 500 famiglie. Facciate ammalorate, balconi deteriorati e asfalto dissestato sono solo alcune delle criticità segnalate dagli abitanti, che da tempo chiedono interventi di manutenzione e maggiore attenzione per il quartiere. Dopo il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dai rappresentanti di Acer Campania insieme ad alcuni esponenti del Partito Democratico, questa mattina sono state avviate le prime operazioni di pulizia e diserbo delle aree verdi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, palazzine Unrra Casas nel degrado. I residenti: “Qui è come stare in carcere”

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Aversa, palazzine UNRRA CASAS nel degrado. I residenti: Qui è come stare in carcere

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