Palazzine nel degrado | Regione batta un colpo Le periferie non servono solo in campagna elettorale

Le palazzine di edilizia popolare nelle periferie sono in condizioni di degrado avanzato. Numerosi complessi mostrano muri danneggiati, infissi rotti e scarsa manutenzione. La situazione è stata evidenziata da residenti e associazioni, che chiedono un intervento immediato. La Regione è stata invitata a intervenire, sottolineando che le periferie non devono essere solo un tema elettorale. La richiesta riguarda un’azione concreta per migliorare le condizioni abitative.

“Le condizioni in cui versano molti complessi di edilizia popolare ad Aversa non sono più tollerabili”. Lo denuncia il consigliere comunale Dino Carratù che interviene sullo stato di abbandono in cui versano gli spazi gestiti da Acer Campania in città.La situazione sembra essere evidente. “Spazi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Case popolari ad Aversa, Carratù: “La Regione batta un colpo. Le periferie non servono solo in campagna elettorale”Le condizioni di molti complessi di edilizia popolare ad Aversa sono peggiorate, con strutture danneggiate e mancanti di manutenzione.

Antonio Vena: “Le periferie di Avellino hanno bisogno di attenzione vera, non solo in campagna elettorale”In una dichiarazione recente, un rappresentante locale ha sottolineato come le periferie di Avellino necessitino di interventi concreti e duraturi.

Temi più discussi: Il condominio tra via Paleocapa e via Quarenghi ha montato una cancellata, per difendersi dal degrado; Biblioteche, Chinnici e Safina (Pd Sicilia): Governo salvi il patrimonio librario di Favignana; Apre a Lanusei il cantiere da un milione di euro per strappare al degrado le vecchie case popolari; Degrado e nodi gestionali in palazzi Atc di viale Pilone, scatta la mobilitazione delle liste civiche.

Palazzi Aler. Interrogazione in RegioneDegrado e rischi per i residenti delle case popolari. A lanciare l’allarme è il consigliere regionale Onorio Rosati, che ha annunciato la presentazione di un’interrogazione urgente sulla situazione ... ilgiorno.it

Palazzine Erp nel degrado. Il Pd sollecita interventi. Il sindaco: Già programmatiDue palazzi fastiscenti che devono essere risistemati. Nei giorni scorsi i consiglieri comunali del Pd Daniele Tarantino e Stefano Alberti, insieme a un funzionario di Erp, hanno effettuato un ... lanazione.it