Sport Camp la novità dell’estate del Palazzetto del Nuoto

Il Palazzetto del Nuoto di Arezzo annuncia l’apertura di Sport Camp, un programma estivo rivolto ai giovani che si svolgerà nelle prossime settimane. La struttura ospiterà attività sportive e ricreative, con orari e modalità stabilite dai responsabili. La Sport Service ha comunicato che l’iniziativa si svolgerà dal 15 giugno al 15 settembre, coinvolgendo bambini e ragazzi di diverse età.

Arezzo, 8 maggio 2026 – Una novità nell’estate del Palazzetto del Nuoto di Arezzo. La Sport Service in collaborazione con la Chimera Nuoto organizza gli Sport Camp che, da lunedì 15 giugno a venerdì 17 luglio, proporranno cinque settimane di attività mattutine per la fascia d’età dai tre ai quattordici anni tra tante diverse esperienze ludiche, motorie, ricreative e artistiche. I campi solari saranno con orario mattutino e, ospitati dagli spazi interni ed esterni dell’impianto natatorio di viale Gramsci, offriranno un servizio alle famiglie nel periodo senza scuola con un programma quotidiano finalizzato a stimolare il movimento, il divertimento e la socializzazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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