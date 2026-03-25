Medico a Buonconvento | Bando di assegnazione entro la fine dell’estate

Entro la fine dell’estate sarà pubblicato il bando per l’assegnazione delle disponibilità dei medici di medicina generale, che includerà anche il Comune di Buonconvento. L’obiettivo è ripristinare la presenza del terzo medico nel territorio. La comunicazione arriva da un medico locale, che ha annunciato la pubblicazione del bando e la ripresa delle procedure di assegnazione.

"Entro la fine dell’estate è prevista la pubblicazione dei bandi per l’assegnazione delle disponibilità dei medici di medicina generale, nei quali sarà inserito anche il Comune di Buonconvento, con l’obiettivo di ripristinare la presenza del terzo medico sul territorio. Si tratta di un risultato importante, frutto di un lavoro di interlocuzione e attenzione continua ai bisogni della comunità, che rappresentano una priorità assoluta. Nel frattempo, tuttavia, si apre una fase delicata che richiede il massimo impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti". E’ preoccupato il sindaco di Buonconvento, Riccardo Conti, e non fa nulla per nasconderlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Medico a Buonconvento: "Bando di assegnazione entro la fine dell’estate" Articoli correlati Da presidio per le "zitelle" a casa degli artisti, la chiesa di Sant'Orsola rinasce: "Fine dei lavori entro l'estate"Il cantiere in via San Pietro corre verso la conclusione grazie ai fondi del Pnrr e del Giubileo. Ucraina, Zelensky: “Usa vogliono la fine della guerra entro l’estate”. Nuovi blackout dopo raid russiHome > Esteri > Ucraina, Zelensky: “Usa vogliono la fine della guerra entro l’estate”. Approfondimenti e contenuti su Medico a Buonconvento Bando di... Argomenti discussi: Medico a Buonconvento: Bando di assegnazione entro la fine dell’estate. Medici di base in fuga in Emilia-Romagna, il bando è un flop: appena 349 candidati per 1.434 posti vacanti. «Copriremo con i tempi determinati»La «fuga» dei medici di base, fenomeno che riguarda tutto il Paese, è ormai un dato di fatto anche in Emilia-Romagna. A fine marzo viale Aldo Moro aveva pubblicato il bando per coprire gli incarichi ... corrieredibologna.corriere.it Medici di famiglia, al bando si presentano in 349 su 1.434Bologna, 21 maggio 2025 – Nel territorio emiliano-romagnolo mancano 1.434 medici di medicina generale con intere zone, soprattutto quelle appenniniche, dove i cittadini devono percorrere chilometri e ... ilrestodelcarlino.it