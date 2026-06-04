Pakistan violentarono turista davanti ai figli | due uomini condannati a morte

Due uomini in Pakistan sono stati condannati a morte per aver violentato in gruppo una turista francese davanti ai suoi figli sei anni fa. La sentenza è stata emessa dopo aver accertato la responsabilità degli imputati nel reato. La vittima era in visita nel paese con i figli al momento dell'aggressione. La decisione riguarda esclusivamente il processo penale e le condanne sono definitive. La vicenda è avvenuta nel territorio nazionale.

(Adnkronos) – Condanna a morte in Pakistan. Due uomini che sei anni fa hanno violentato in gruppo una turista francese davanti ai suoi figli saranno giustiziati. La sentenza è stata emessa dal tribunale ed è stata riportata dal Daily Mail. Le accuse per Abid Malhi e Shafqat Ali sono quelle di stupro di gruppo, sequestro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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