Filottrano è rimasta sconvolta dopo che un uomo è stato trovato morto in circostanze atroci poco dopo aver donato il sangue. L’uomo, padre di quattro figli, è stato trovato senza vita poco dopo aver concluso un gesto di solidarietà. La tragedia ha lasciato senza parole la comunità, che si è stretta intorno ai familiari colpiti dalla perdita improvvisa. La Polizia indaga sulle cause del decesso.

Filottrano si è fermata, colpita al cuore da una notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere. Ieri, alle 14.10, una tragedia immane si è consumata tra le mura di un’abitazione dove Paolo Accorroni, un uomo di 49 anni descritto da tutti come una colonna della comunità, si è spento sotto gli occhi della moglie Nadia e dei loro quattro figli. Quello che sembrava un sabato qualunque si è trasformato in un incubo: Accorroni, che avrebbe compiuto cinquant’anni il prossimo 5 maggio, è stato stroncato da un malore improvviso nonostante i disperati tentativi di soccorso. I sanitari della Potes hanno praticato «quaranta interminabili minuti di massaggio cardiaco», una lotta contro il tempo fatta di preghiere e manovre rianimatorie che purtroppo si è rivelata inutile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Va a donare il sangue, poi la morte atroce davanti ai 4 figli. Cosa è successo a Paolo

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Dona il sangue, torna a casa e viene stroncato da un malore a Filottrano: Paolo Accorroni muore davanti ai 4 figli. Lo strazio della moglieFILOTTRANO Un malore improvviso in casa, la corsa del 118, le disperate manovre rianimatorie per far ripartire il cuore.

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