Violentarono una 13enne davanti al fidanzatino a Catania | 3 condannati a 4 e 8 anni di reclusione

Nel 2024, tre giovani sono stati condannati a pene che vanno dai 4 agli 8 anni di reclusione per aver violentato una ragazza di 13 anni davanti al suo fidanzato 17enne a Catania. I fatti sono stati giudicati in tribunale, dove sono state confermate le condanne per i reati contestati. La vicenda ha coinvolto le autorità giudiziarie che hanno stabilito le responsabilità dei tre imputati.

Sono stati condannati a pene tra i 4 e gli 8 anni di carcere i 3 giovani che nel 2024 aggredirono una 13enne e il suo fidanzatino 17enne a Catania. L'adolescente fu immobilizzato e picchiato mentre la ragazzina subì una violenza sessuale. Una quarta persona è stata assolta per "non aver commesso il fatto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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