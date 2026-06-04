Marilina e Simona si distinguono per aver portato più pepe nella puntata, mentre Chiara, Adele e Camilla sono considerate le più equilibrate. La puntata di ‘Money Road’ andata in onda il 4 giugno ha visto queste protagoniste ricevere valutazioni specifiche, evidenziando le differenze tra le loro interpretazioni e comportamenti. Le pagelle sono state assegnate in base alle loro performance durante l’episodio, senza ulteriori analisi o commenti.

Milano, 4 giugno 2026 - Ecco le pagelle dei principali protagonisti della terza puntata di ‘Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo’. Quella di giovedì 4 giugno dello strategy game di Blu Yazmine e in onda su Sky e in streaming e on demand su Now è stata una puntata molto movimentata. E anche il conduttore Fabio Caressa ha avuto il suo bel da fare per tenere in riga i partecipanti all’esperimento sociale. Marilina e Simona: voto Almeno mettono del pepe. Sono simpatiche e amabili come la sabbia nel letto d’estate. Si lamentano e mettono zizzania fra tutti in continuazione. Parlano male di ogni compagno e compagna e cercano sempre di ottenere un vantaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle Money Road 4 giugno: Marilina e Simona mettono pepe, Chiara, Adele e Camilla sono le più ragionevoli

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