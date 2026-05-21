Nella prima puntata di ‘Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo’, trasmessa su Sky e Now, sono stati presentati i primi giudizi sui partecipanti. Simona e Marilina si sono subito lamentate, mentre Fabrizio si è distinto nel ruolo di leader. Lo show, prodotto da Blu Yazmine, ha visto il debutto di alcuni protagonisti, con commenti e reazioni che hanno coinvolto il pubblico in diretta. La puntata ha mostrato le prime dinamiche tra i concorrenti, creando aspettative per le prossime settimane.

Milano, 21 maggio 2026 – Ecco le pagelle della prima puntata di ‘Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo’, lo show Sky Original prodotto da Blu Yazmine in onda su Sky e in streaming su Now ogni giovedì dalle 21.15 e, dal 26 maggio, tutti i martedì in replica anche in chiaro in Prima serata su Tv8. Simona: voto Taaaac. Lei è l’esempio del luogo comune con il quale il milanese medio non vorrebbe mai essere identificato: il “pago e pretendo” style. Si lamenta per qualsiasi cosa, cede a ogni tentazione. Non ha capito il gioco. Marilina: voto Anche lei non ha capito. Se almeno si cercasse di resistere ogni tanto a qualche tentazione, partecipare all’esperimento sociale avrebbe un minimo di senso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle Money Road prima puntata: Simona e Marilina già lamentose, Fabrizio leader

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