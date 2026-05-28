Simona e Marilina hanno sprecato soldi senza motivo, mentre Chiara ha perso l’incorruttibilità. Adele si distingue come leader saggia e di forte carattere. Durante la seconda puntata di ‘Money Road’, trasmessa su Sky, i concorrenti hanno effettuato scelte finanziarie discutibili, evidenziando comportamenti impulsivi e mancanza di strategia. Nessun cambiamento di ruolo o decisione ha modificato l’assetto del gioco, che prosegue con le stesse dinamiche.

Milano, 28 maggio 2026 – Ecco le pagelle della seconda puntata di ‘Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo’, lo strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine e condotto da Fabio Caressa in onda ogni giovedì dalle 21.15 su Sky e in streaming e on demand su Sky. Nella puntata di giovedì 28 maggio per la prima volta Chiara ha ceduto a una tentazione. Ha finalmente dimostrato di essere umana. Con logica, però. Ha infatti ceduto una sola volta. Perché, a differenza di altre partecipanti, ha davvero la testa sulle spalle. Simona: voto Non siamo tutti così. Vorrei precisare che non tutte le persone che vivono a Milano sono come lei. Non siamo tutti “Taaac, pago e pretendo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle Money Road: Simona e Marilina sprecano soldi senza senso, Chiara non è più incorruttibile. Adele leader saggia e di carattere

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