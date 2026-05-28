Pagelle Money Road | Simona e Marilina sprecano soldi senza senso Chiara non è più incorruttibile Adele leader saggia e di carattere

Da quotidiano.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Simona e Marilina hanno sprecato soldi senza motivo, mentre Chiara ha perso l’incorruttibilità. Adele si distingue come leader saggia e di forte carattere. Durante la seconda puntata di ‘Money Road’, trasmessa su Sky, i concorrenti hanno effettuato scelte finanziarie discutibili, evidenziando comportamenti impulsivi e mancanza di strategia. Nessun cambiamento di ruolo o decisione ha modificato l’assetto del gioco, che prosegue con le stesse dinamiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milano, 28 maggio 2026 – Ecco le pagelle della seconda puntata di ‘Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo’, lo strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine e condotto da Fabio Caressa in onda ogni giovedì dalle 21.15 su Sky e in streaming e on demand su Sky. Nella puntata di giovedì 28 maggio per la prima volta Chiara ha ceduto a una tentazione. Ha finalmente dimostrato di essere umana. Con logica, però. Ha infatti ceduto una sola volta. Perché, a differenza di altre partecipanti, ha davvero la testa sulle spalle. Simona: voto Non siamo tutti così. Vorrei precisare che non tutte le persone che vivono a Milano sono come lei. Non siamo tutti “Taaac, pago e pretendo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

pagelle money road simona e marilina sprecano soldi senza senso chiara non 232 pi249 incorruttibile adele leader saggia e di carattere
© Quotidiano.net - Pagelle Money Road: Simona e Marilina sprecano soldi senza senso, Chiara non è più incorruttibile. Adele leader saggia e di carattere
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Pagelle Money Road prima puntata: Simona e Marilina già lamentose, Fabrizio leaderNella prima puntata di ‘Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo’, trasmessa su Sky e Now, sono stati presentati i primi giudizi sui partecipanti.

Money Road: la sfida di Chiara Cucinella tra giungla e socialChiara Cucinella si trova nella giungla malese, dove affronta la fatica fisica e le difficoltà del terreno.

Temi più discussi: Pagelle Money Road prima puntata: Simona e Marilina già lamentose, Fabrizio leader; Le pagelle di Money Road 2026: i top e i flop della prima puntata; Money Road, le tentazioni della prima puntata: chi ha ceduto e la lezione di Chiara. Riccardo abbandona subito; Money Road, chi sono i concorrenti e cosa dobbiamo aspettarci.

pagelle money road pagelle money road simonaPagelle Money Road: Simona e Marilina sprecano soldi senza senso, Chiara non è più incorruttibile. Adele leader saggia e di carattereTentazioni, scelte difficilissime e anche diverse polemiche nella seconda puntata, quella di giovedì 28 maggio ... quotidiano.net

pagelle money road pagelle money road simonaPagelle Money Road prima puntata: Simona e Marilina già lamentose, Fabrizio leaderI giudizi ai protagonisti della seconda edizione dell’esperimento sociale condotto da Fabio Caressa ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web