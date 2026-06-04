Paganini Guitar Festival 2026 | la gallery con le immagini dei concerti
Il Paganini Guitar Festival 2026 si è concluso domenica 31 maggio. La galleria fotografica, realizzata dal fotografo Fabio Boschi per la Società dei Concerti Parma, mostra le immagini dei concerti tenuti durante l’evento.
Il Paganini Guitar Festival 2026 si è concluso domenica 31 maggio. Ecco gli scatti del fotografo Fabio Boschi, per Società dei Concerti Parma. Paganini Guitar. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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