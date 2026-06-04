Paganini Guitar Festival 2026 | la gallery con le immagini dei concerti

Da parmatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Paganini Guitar Festival 2026 si è concluso domenica 31 maggio. La galleria fotografica, realizzata dal fotografo Fabio Boschi per la Società dei Concerti Parma, mostra le immagini dei concerti tenuti durante l’evento.

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Il Paganini Guitar Festival 2026 si è concluso domenica 31 maggio. Ecco gli scatti del fotografo Fabio Boschi, per Società dei Concerti Parma.  Paganini Guitar. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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