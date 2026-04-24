Soave Guitar Festival | 25 anni di musica con star mondiali

Il Soave Guitar Festival festeggia il suo venticinquesimo anniversario con tre giorni di concerti che si svolgono dal 24 al 26 aprile presso l'Auditorium Rocca Sveva. Durante l'evento si esibiranno artisti di fama internazionale, tra cui John Jorgenson e i Webb. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più importanti nel panorama musicale dedicato alla chitarra.

? Cosa sapere Il Soave Guitar Festival celebra 25 anni con concerti dal 24 al 26 aprile.. Star internazionali come John Jorgenson e i Webb si esibiscono all'Auditorium Rocca Sveva.. Dal 24 al 26 aprile il borgo di Soave ospiterà il venticinquesimo appuntamento del Soave Guitar Festival, un traguardo che segna le nozze d’argento della rassegna con il territorio veronese attraverso un programma di musica internazionale. Tra i vicoli che conducono all’Auditorium Rocca Sveva e l’atmosfera sospesa delle botteghe storiche, la celebrazione di questo anniversale trasformerà il paese in un palcoscenico globale. La rassegna, che punta a esplorare ogni sfumatura della chitarra — dalla versione acustica a quella elettrica, passando per il jazz e il folklore — attira appassionati da tutta Italia per tre serate di pura sonorità.🔗 Leggi su Ameve.eu

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