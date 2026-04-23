Soave Guitar Festival

Dal 24 al 26 aprile, Soave ospiterà il Guitar Festival 2026, un evento di tre giorni dedicato agli appassionati di chitarra. La manifestazione si svolgerà nelle vie e nelle piazze del centro storico, con concerti, workshop e incontri con musicisti. L’iniziativa coinvolgerà artisti provenienti da diverse regioni e prevede anche attività rivolte ai giovani e agli studenti.

Soave torna a essere per tre giorni un punto di riferimento per gli appassionati di chitarra con il Guitar Festival 2026, in programma dal 24 al 26 aprile. L’appuntamento, che raggiunge la venticinquesima edizione, viene presentato come l’ultimo della sua storia e si inserisce simbolicamente.🔗 Leggi su Veronasera.it Back on terra firma - Soave Guitar Festival 2025 Notizie correlate Torna il Crossroads Guitar Festival, la manifestazione musicale creata da Eric ClaptonEric Clapton ha confermato il ritorno del Crossroads Guitar Festival nel 2026 che, per la prima volta, si svolgerà ad Austin, in Texas. A Firenze il Guitar Day 2026 con Riccardo Onori, storico chitarrista di JovanottiFirenze, 16 marzo 2026 – La chitarra torna protagonista a Firenze con la seconda edizione del Guitar Day, in programma domenica 22 marzo nella sede...