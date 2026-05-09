Famiglia scomparsa nel Piacentino Ricerche senza sosta scattano i sospetti

Da quattro giorni sono in corso le ricerche di una famiglia scomparsa nel Piacentino. La donna, i due figli adolescenti e i loro quattro cani sono spariti dopo aver lasciato la zona con l’auto attrezzata per il campeggio. La scomparsa risale al 20 aprile, e al momento non ci sono notizie certe sul loro eventuale spostamento o sulla loro condizione. Le forze dell’ordine continuano a cercarli senza interruzioni.

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Proseguono ininterrottamente, per il quarto giorno consecutivo, le ricerche di Sonia Bottacchiari, i suoi due figli di 14 e 16 anni e i loro quattro cani: tutti scomparsi dopo la partenza dal Piacentino, lo scorso 20 aprile, a bordo della loro auto attrezzata per il campeggio. Al momento, le operazioni di ricerca si concentrano nell'area di Tarcento,a Udine, dov'è stato localizzato l'ultimo segnale telefonico della famiglia. Fra le varie segnalazioni, a destare particolare attenzione è stata quella di un escursionista che sostiene di aver incontrato il nucleo familiare in una località montana del Friuli, in coordinate subito trasmesse ai soccorritori che si sono messi al lavoro.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Famiglia scomparsa nel Piacentino. Ricerche senza sosta, scattano i sospetti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Famiglia scomparsa nel Friuli, ricerche senza esito: l’ultimo contatto il 20 aprileProseguono senza esito le ricerche di Sonia Bottachiari , 49 anni, e dei suoi due figli, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 14, scomparsi dopo... Elena scomparsa da 6 giorni, a Foggia ricerche anche nei pozzi: sospetti su un uomoSi infittisce il mistero sulla scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, la ventunenne romena svanita nel nulla lo scorso 2 marzo lungo la statale 16, in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Famiglia scomparsa da Piacenza, vasta ricerca nella zona di Tarcento con droni ed elicottero; Ritrovata a Tarcento l'auto della famiglia scomparsa da Piacenza; Scomparsi nel nulla, il giallo della mamma e dei suoi figli non trova soluzioni; Famiglia di Piacenza scomparsa, trovata l’auto a Tarcento. Famiglia scomparsa nel Piacentino. Ricerche senza sosta, scattano i sospettiProseguono ininterrottamente, per il quarto giorno consecutivo, le ricerche di Sonia Bottacchiari, i suoi due figli di 14 e 16 anni e i loro quattro cani: tutti scomparsi dopo la partenza dal Piacenti ... msn.com SONIA BOTTACCHIARI Famiglia scomparsa, l’ultimo messaggio della ragazza poi il silenzio. Gli appelli del padre e del nonnoAnche Riccardo Bottecchiari, padre di Sonia e nonno dei due ragazzi, ha chiesto alla famiglia di dare notizie: «Siamo tutti in apprensione. L’importante è che tornino a casa sani e salvi». Lo riporta ... statoquotidiano.it Famiglia scomparsa da Piacenza, continuano le ricerche sul confine sloveno #piacenza x.com Sto ancora elaborando la scomparsa di mia sorella dalla mia vita reddit