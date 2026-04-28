Proseguono le ricerche di Diego familiari e amici sempre più in ansia

Le ricerche di Diego Tedeschi, 25 anni, scomparso da Zola Predosa il 23 aprile, sono ancora in corso. Familiari e amici continuano a cercarlo, mentre le operazioni si concentrano in diverse zone della zona. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione tra le persone vicine e le forze dell’ordine. Finora non sono stati trovati segnali o tracce che possano indicare il suo luogo di permanenza.

Proseguono senza sosta le ricerche di Diego Tedeschi, il ragazzo di 25 anni scomparso da Zola Predosa giovedì 23 aprile. Da allora non si hanno più sue notizie e, con il passare delle ore, cresce l’angoscia di familiari, amici e dell’intera comunità. L’ultimo avvistamento risale all’ora di pranzo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Donna scompare in città, ore d'ansia per familiari e amici: ricerche in corso Cabina di regia in prefettura per Davide Perna: proseguono le ricercheSi è tenuta ieri in prefettura a Frosinone una cabina di regia dedicata alle ricerche di Davide Perna, 51 anni, originario di Monte San Giovanni... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Proseguono le ricerche di Domenico Racanati; Proseguono le ricerche di Diego, familiari e amici sempre più in ansia; Scomparsa a Baronissi da mercoledì, proseguono le ricerche di Vincenza D'Amore; Imprenditore scomparso nel Napoletano, proseguono le ricerche. Imprenditore scomparso nel Napoletano, proseguono le ricercheProseguono le ricerche di Francesco Vorraro, l'imprenditore vesuviano di 60 anni, attivo nel settore alimentare, di cui non si hanno notizie da circa due mesi. A distanza di alcuni giorni dalla scompa ... ansa.it Giallo di Pietracatella, proseguono le audizioni in QuesturaLe indagini si concentrano sulle ricerche informatiche della ricina, tra giugno e ottobre. Accertamenti anche in un istituto agrario in provincia di Campobasso. In attesa della relazione di Pavia ... rainews.it Balneari | Il MIT e la Conferenza Unificata Stato-Regioni proseguono il confronto sul bando-tipo nazionale per le concessioni balneari con finalità turistico-ricreative. Prossimo appuntamento giovedì 30 aprile. Leggi qui la notizia mit.gov.it/comunicazione/… #M x.com Proseguono i lavori di sistemazione dell'arenile sulle spiagge di sottomarina facebook