Proseguono le ricerche di Diego familiari e amici sempre più in ansia

Da bolognatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ricerche di Diego Tedeschi, 25 anni, scomparso da Zola Predosa il 23 aprile, sono ancora in corso. Familiari e amici continuano a cercarlo, mentre le operazioni si concentrano in diverse zone della zona. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione tra le persone vicine e le forze dell’ordine. Finora non sono stati trovati segnali o tracce che possano indicare il suo luogo di permanenza.

Proseguono senza sosta le ricerche di Diego Tedeschi, il ragazzo di 25 anni scomparso da Zola Predosa giovedì 23 aprile. Da allora non si hanno più sue notizie e, con il passare delle ore, cresce l’angoscia di familiari, amici e dell’intera comunità. L’ultimo avvistamento risale all’ora di pranzo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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