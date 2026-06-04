Paez sfiora il successo in Coppa del mondo
Leonardo Paez, ex iridato colombiano, ha conquistato la medaglia d’argento nella gara di Coppa del Mondo di mountain bike a Naturland, in Andorra. La competizione si è svolta questa settimana e ha visto il ciclista in evidenza, arrivando vicino al primo posto. Paez corre con il Team Lee Cougan Basso Factory di Montemurlo. La gara ha coinvolto numerosi atleti internazionali e si è conclusa con il podio per l’atleta colombiano.
Medaglia d’argento a Naturland in Andorra nella prova di Coppa del Mondo di mountain bike per l’ex iridato colombiano Leonardo Paez, alfiere del Team Lee Cougan Basso Factory di Montemurlo. È stato un duello vibrante e avvincente fino all’ultimo con lo spagnolo David Valero. Per la società pratese da segnalare anche l’ottavo posto di Agostinelli e il decimo di Cherchi. Ancora una volta Paez si è confermato tra i grandi protagonisti della Hero Uci Marathon World Cup giungendo a soli 15" dal vincitore della gara. La prova si è svolta sul nuovo tracciato introdotto per l’appuntamento, un circuito di 68 Km e 2.145 metri di dislivello da percorrere tre volte, caratterizzato da continui cambi di ritmo e da un’elevata componente tecnica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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