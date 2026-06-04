paez sfiora il successo in coppa del mondo

Notizia in breve

Leonardo Paez, ex iridato colombiano, ha conquistato la medaglia d’argento nella gara di Coppa del Mondo di mountain bike a Naturland, in Andorra. La competizione si è svolta questa settimana e ha visto il ciclista in evidenza, arrivando vicino al primo posto. Paez corre con il Team Lee Cougan Basso Factory di Montemurlo. La gara ha coinvolto numerosi atleti internazionali e si è conclusa con il podio per l’atleta colombiano.