Nella tappa di Astana della Coppa del Mondo di scherma, l’ucraino Roman Svichkar ha vinto la gara maschile, ottenendo la prima affermazione in questa competizione. Svichkar ha battuto in finale il suo avversario kazako, interrompendo la serie di vittorie di Kurbanov, che ha gareggiato davanti al pubblico di casa. La schermitrice italiana ha concluso la competizione a un passo dal podio.

Prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per l’ucraino Roman Svichkar. Il campione europeo in carica si è imposto nella tappa di Astana, spezzando il sogno del kazako Ruslan Kurbanov di trionfare proprio davanti ai suoi tifosi. Svichkar ha sconfitto Kurbanov in finale con il punteggio di 15-12. Sul podio al terzo posto ci salgono l’egiziano Mohamed Elsayed e l’ungherese David Nagy. Si ferma proprio ai piedi del podio il cammino di Matteo Galassi. Allo spadista romagnolo è stata fatale l’ultima stoccata contro Roman Svichkar, che si è imposto con il punteggio di 12-11. Galassi è stato anche l’unico azzurro a spingersi agli ottavi di finale, dove aveva battuto lo svizzero Alexis Bayard per 15-11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, Galassi sfiora il podio in Coppa del Mondo ad Astana. Vince l’ucraino Svichkar

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