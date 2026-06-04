Paella sangria e voglia di stare insieme | una cena speciale aperta a tutta la città

Una cena con paella e sangria è stata organizzata nel quartiere Romiti, aperta a tutta la città. L’evento mira a favorire incontri tra abitanti, offrendo un momento di convivialità e socializzazione. La serata si svolge in un contesto di comunità, con l’obiettivo di creare occasioni di aggregazione in un periodo in cui sono meno frequenti. La proposta include la partecipazione di tutti coloro che desiderano condividere un momento di amicizia e buona cucina.

In un periodo in cui spesso si corre da un impegno all'altro e si trovano sempre meno occasioni per incontrarsi e vivere momenti autentici di comunità, la Comunità del quartiere Romiti propone un appuntamento capace di unire convivialità, amicizia e buona cucina. Martedì 9 giugno alle 20, nella. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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