Recentemente, la showgirl ha condiviso pubblicamente la propria decisione di sposarsi a 56 anni, affermando che questa scelta le permette di evitare di trascorrere l’intera vita con il marito. Ha aggiunto che ora non hanno più la voglia di creare confusione o tradirsi. Durante una trasmissione televisiva, ha spiegato che questa decisione le offre una prospettiva diversa rispetto al matrimonio tradizionale, sottolineando il suo punto di vista sulla durata e le dinamiche della relazione.

Sposarsi a 56 anni ha i propri vantaggi, secondo Nathaly Caldonazz o. La showgirl, fresca di nozze, spiazza tutti a “La volta buona” spiegando: “ Sai che non devi stare tutta la vita insieme”. Ospite di Caterina Balivo nella puntata in onda venerdì 15 maggio su Rai1, Caldonazzo si apre circa il matrimonio con Filippo Maria Bruni celebrato lo scorso 24 aprile a Bari. Le sue uscite però destano l’ilarità e lo stupore dei presenti: “ A 20-30 anni non l’avrei mai fatto, mi sarebbe venuto un attacco di panico, un senso di claustrofobia”. I dettagli delle nozze. Nathaly Caldonazzo ha pronunciato il fatidico “sì” nella Basilica di San Nicola, a Bari, dove il consorte lavora come direttore dell’Accademia Cittadella Nicolaiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono sposata a 56 anni così non devo stare insieme a mio marito tutta la vita. Non abbiamo neanche più la voglia di fare casino e di tradirsi”: così Nathaly Caldonazzo

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Mi Sono SPOSATA...Sapendo che mi TRADIVA!!

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