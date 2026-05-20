Paella e sangria all' evento di sabato sera a Revislate
Sabato sera a Revislate, la Pro Loco di Veruno-Revislate organizza un evento dedicato alla cucina spagnola, con piatti di paella e sangria. L’appuntamento si svolge nella serata del 23 maggio e prevede la presenza di stand e degustazioni. La manifestazione mira a offrire un’esperienza gastronomica ispirata alla tradizione iberica, coinvolgendo i partecipanti in un’atmosfera conviviale. La serata si svolge in un contesto all’aperto, con accesso libero e senza prenotazioni anticipate.
La Pro Loco di Veruno-Revislate organizza per la serata di sabato 23 maggio un appuntamento gastronomico interamente dedicato ai sapori spagnoli. L'evento, intitolato "Paella a volontà", si terrà a partire dalle ore 20 presso il campo sportivo di Revislate, situato in via Chiesa nel comune di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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