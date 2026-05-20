Maria Miceli morta a 35 anni di tumore La consulenza medico-legale conferma | Indotta a sospendere le cure

Maria Miceli, una donna di 35 anni, è deceduta a causa di un tumore. La perizia medico-legale, richiesta dal giudice per le indagini preliminari di Brescia, ha accertato che la paziente è stata indotta a sospendere le terapie tradizionali. La relazione evidenzia che questa decisione si basava su indicazioni terapeutiche non supportate da evidenze scientifiche e su diagnosi considerate false. La vicenda riguarda il modo in cui sono state gestite le cure e le scelte terapeutiche durante il percorso di malattia della donna.

Maria Miceli è morta a 35 anni per un tumore. La perizia medico-legale, disposta dal giudice per le indagini preliminari di Brescia, ha rivelato che "È stata indotta impropriamente a lasciare le cure tradizionali sulla scorta di indicazioni terapeutiche non scientifiche e diagnosi false". Non si può però affermare con certezza che "se la paziente si fosse curata appropriatamente avrebbe avuto un'apprezzabile aspettativa di vita ulteriore, a causa della gravità del tumore di cui era affetta". Da qui, il pm ha chiesto l'archiviazione del caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Maila Micheli, una vita manipolata - One More Time

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