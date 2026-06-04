Paderno Dugnano lago 2026 - eventi estivi dal 27 maggio al 6 settembre

Dal 27 maggio al 6 settembre 2026, nel Parco Lago Nord di Paderno Dugnano, si svolgeranno eventi estivi con ingresso gratuito. Il festival prevede musica, cultura, attività di benessere e iniziative per bambini, con l’obiettivo di animare il parco per oltre tre mesi. La manifestazione si rinnova ogni anno, offrendo un calendario di appuntamenti dedicati a diverse fasce di pubblico.

LAGO PADERNO DUGNANO 2026 Musica, Cultura, Benessere e Attività per Bambini al Parco Lago Nord Dal 27 maggio al 6 settembre 2026 — Ingresso gratuitoTorna e si rinnova LAGO Paderno Dugnano, il festival che per oltre tre mesi trasforma il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano (MI) in un luogo vivo di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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