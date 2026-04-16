Paderno Dugnano arrestato 43enne | deve scontare 6 anni e 10 mesi

Martedì 14 aprile un uomo di 43 anni, residente a Bovisio Masciago, è stato fermato a Paderno Dugnano e successivamente arrestato. Deve scontare una pena di 6 anni e 10 mesi di carcere. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio e riguarda un provvedimento riguardante una condanna passata in giudicato. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle circostanze che hanno portato alla condanna.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Un uomo di 43 anni, residente a Bovisio Masciago, è stato arrestato nel pomeriggio di. Quintali di droga dalla Spagna sui Tir, 13 arresti dei carabinieri tra Monza e Milono.. Servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio il 14 aprile nell’area del Parco delle.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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