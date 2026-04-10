Paderno Dugnano prova a evitare il controllo | beccato al volante con la patente revocata da 15 anni

A Paderno Dugnano, un uomo è stato fermato durante un controllo stradale e si è scoperto che guidava con una patente revocata da 15 anni. Nonostante abbia tentato di evitare il controllo, le forze dell'ordine lo hanno fermato e verificato i documenti. La patente revocata da lungo tempo ha portato all'arresto e al sequestro del veicolo.

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