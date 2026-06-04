Padel a Grosseto | record con il primo torneo FIP Beyond in Italia

Il primo torneo FIP Beyond in Italia si è svolto a Grosseto, attirando atleti da diversi paesi europei. La competizione si è tenuta sui campi locali, con partecipanti provenienti da almeno cinque nazioni diverse. L'evento ha registrato un record di iscrizioni, rendendo questa prima edizione la più grande mai organizzata nel paese. La manifestazione ha coinvolto squadre e singoli in incontri di alto livello, con una forte presenza di pubblico.

Come ha fatto Grosseto a ospitare il primo torneo FIP Beyond? Quali nazioni hanno inviato atleti per questa sfida internazionale? Come può un torneo di padel promuovere il turismo ligure? Dove si svolgeranno le prossime tappe verso la grande finale??? In Breve 216 atleti e 108 coppie hanno partecipato alla tappa di Grosseto. Partecipanti provenienti da Gran Bretagna, Argentina, Brasile e Spagna. Prossime tappe a Roma dal 16 al 19 luglio e Torino dal 23 al 26 luglio. Grande final . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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