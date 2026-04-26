Padel al torneo Fip Silver di Bari trionfa l’azzurro Cassetta

Si è concluso a Bari il torneo Fip Silver Mediolanum Padel Cup, una tappa del circuito della Federazione Internazionale Padel. L'evento ha visto la vittoria dell'azzurro Marco Cassetta, che ha giocato insieme allo spagnolo Jose Luis Gonzalez. La finale ha decretato la coppia vincente, che ha superato gli avversari nel corso della competizione. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha attirato numerosi appassionati di padel.

Roma, 26 apr. (askanews) – Si chiude con il successo dell’azzurro Marco Cassetta in coppia con lo spagnolo Jose Luis Gonzalez il Fip Silver Mediolanum Padel Cup di Bari, tappa del circuito della Federazione Internazionale Padel. La coppia italo-spagnola – si legge in un comunicato – si è imposta in finale sugli spagnoli Nacho Moragues e Manuel Aragon con il punteggio di 7-6 6-3, al termine di un match disputato davanti alle tribune gremite del Green Park Sport. Dopo un primo set equilibrato e deciso al tie-break, Cassetta e Gonzalez hanno preso il controllo del secondo parziale, chiudendo nettamente il match. Per Cassetta si tratta di un grande ritorno dopo quasi sei settimane di stop per infortunio.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Padel: Lucia Sainz trionfa al FIP Silver di Parma, Orsi ko in finale Leggi anche: Parma, arriva il grande padel: dal 17 al 22 marzo torneo Fip Silver Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Padel, al torneo Fip Silver di Bari poker azzurro in semifinale; A Nola quattro ex numeri 1, per un FIP Silver dal sapore di Premier; Fip Silver Bari: al Green Park Sport arriva la Mediolanum Padel Cup; FIP Silver Nola: Touly avanza, gli altri giocatori francesi sfiorano i quarti di finale. Padel, FIP Silver Bari: derby azzurro Cassetta-Dominguez, sabato superRoma, 24 apr. (askanews) – Giornata clou al Fip Silver Mediolanum Padel Cup di Bari, torneo della Federazione Internazionale Padel, con i quarti di finale che accendono il programma di sabato. In prim ... askanews.it Padel, al torneo Fip Silver di Bari poker azzurro in semifinaleRoma, 25 apr. (askanews) – Sarà una domenica di grande spettacolo a Bari per ... msn.com Durante il FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Bari, sono stati intervistati Luigi #DiBiagio e Alessio #Cerci sull’attuale stagione della #ASRoma. Gli ex giocatori giallorossi si sono schierati a favore del tecnico Gian Piero #Gasperini disponendo fiducia i x.com #SPORT - #PADEL - Bari: FIP Silver Mediolanum Padel Cup, le pugliesi Coppola-Perrone ai quarti #raccontiamolapuglia - facebook.com facebook