A Parma arriva il grande padel | al via il Fip Silver Mediolanum Padel Cup

A Parma si apre il torneo di padel Fip Silver Mediolanum Padel Cup, in programma dal 17 al 22 marzo. L’evento vede la partecipazione di numerosi giocatori di alto livello, tra cui la prima classificata italiana. La competizione si svolge sui campi della città, attirando appassionati e sportivi da diverse regioni. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti principali nel calendario del padel italiano.

Una nuova settimana di sfide e spettacolo per il padel internazionale: dal 17 al 22 marzo arriva a Parma il Fip Silver Mediolanum Padel Cup, torneo del Cupra Fip Tour, circuito professionistico della Federazione Internazionale Padel. Al Pro Parma Sport Center, dove sono in palio 20mila euro di montepremi e 80 punti per il Ranking mondiale Fip, sono attese protagonisti e protagoniste di livello mondiale: tra queste, la numero uno italiana Carolina Orsi – oro ai Giochi Europei di Cracovia 2023 e bronzo agli Europei 2025 e Mondiali 2024 – con le compagne di Nazionale Martina Parmigiani ed Emily Stellato. In evidenza anche Lucia Sainz, già numero 1 del mondo e pluricampionessa europea e mondiale con la Spagna, insieme alla giovane Raquel Eugenio, classe 2008 e numero 23 del ranking. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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