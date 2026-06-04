' Pace democrazia e diritti' appuntamento con Giuseppe Scandurra e Alessandra Annoni

Notizia in breve

Mercoledì 10 alle 17 si terrà il primo degli incontri dedicati a pace, democrazia e diritti. Sono in programma sette conversazioni che affronteranno temi legati a questi argomenti. Tra i relatori ci saranno Giuseppe Scandurra e Alessandra Annoni, che parteciperanno a diversi appuntamenti. L’iniziativa si svolge in un ciclo di incontri volto a stimolare riflessioni su questioni sociali e civili.