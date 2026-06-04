' Pace democrazia e diritti' appuntamento con Giuseppe Scandurra e Alessandra Annoni
Mercoledì 10 alle 17 si terrà il primo degli incontri dedicati a pace, democrazia e diritti. Sono in programma sette conversazioni che affronteranno temi legati a questi argomenti. Tra i relatori ci saranno Giuseppe Scandurra e Alessandra Annoni, che parteciperanno a diversi appuntamenti. L’iniziativa si svolge in un ciclo di incontri volto a stimolare riflessioni su questioni sociali e civili.
Sono sette le conversazioni per riflettere sulla pace, la democrazia e i diritti, che prenderanno il via mercoledì 10 alle 17.30 nell’Aula Magna del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara. Gli incontri coinvolgeranno la comunità accademica e cittadina in un dialogo con. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
DI UN'ALTRA CATEGORIA! JULIO VELASCO passa dal BSMT!
Notizie e thread social correlati
Appuntamento elettorale, Democrazia Cristiana con il leader Rotondi presenta lista e candidatiLunedì 18 maggio alle 16 si terrà un evento pubblico presso l’auditorium UniReggio di Reggio Calabria, promosso dalla lista Reggio Protagonista, che...
Non c’è pace per Antonella Elia, bacia in bocca Alessandra Mussolini ma litiga furiosamente con un altro vip: è guerra!Antonella Elia si trova al centro di una serie di tensioni nella casa del Grande Fratello Vip, dove ha scambiato un bacio in bocca con Alessandra...