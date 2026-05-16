Appuntamento elettorale Democrazia Cristiana con il leader Rotondi presenta lista e candidati

Lunedì 18 maggio alle 16 si terrà un evento pubblico presso l’auditorium UniReggio di Reggio Calabria, promosso dalla lista Reggio Protagonista, che vede la presenza della Democrazia Cristiana con il leader Rotondi. Durante l’iniziativa sarà presentata la nuova lista di candidati, segnando un ritorno ufficiale del partito nel panorama politico cittadino. L’appuntamento è stato annunciato come un momento importante nel percorso elettorale, coinvolgendo i rappresentanti del partito e i cittadini interessati.

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Lunedì 18 maggio, alle ore 16, presso l’auditorium UniReggio di Reggio Calabria, si terrà un grande evento pubblico organizzato all’interno del progetto vincente della lista Reggio Protagonista che segna il ritorno autorevole della Democrazia Cristiana con Rotondi nel dibattito politico cittadino. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Comunali, Democrazia Cristiana con Rotondi in campo per CannizzaroLe elezioni comunali di maggio saranno l'occasione per avviare il nuovo progetto della Democrazia Cristiana guidata da Gianfranco Rotondi nella città... Avellino, Rotondi convoca l'assemblea degli esterni della Democrazia CristianaIl 27 e 28 marzo, ad Avellino, nella sala conferenze del Viva Hotel, in via Circumvallazione 121, è convocata la Assemblea degli esterni della... La Democrazia Cristiana post Cuffaro, Pace e Abbadessa: Nessuna diaspora, andiamo avantiLo dichiarano Stefano Cirillo, segretario regionale della DC, Laura Abbadessa, presidente regionale DC, e tutti i nove segretari provinciali del partito ... grandangoloagrigento.it La lectio a Pieve Tesino: il rapporto di De Gasperi con la Democrazia CristianaAlle ore 17 di lunedì 18 agosto il tradizionale appuntamento con la Lectio degasperiana di Pieve Tesino. Per la XXII edizione, la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi ha chiamato Gianfranco Astori, ... rainews.it