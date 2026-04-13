Antonella Elia si trova al centro di una serie di tensioni nella casa del Grande Fratello Vip, dove ha scambiato un bacio in bocca con Alessandra Mussolini. Nel frattempo, ha avuto un acceso scontro con un altro partecipante, portando a un deterioramento dei rapporti tra i concorrenti. Le dinamiche all’interno della casa cambiano rapidamente, con continui mutamenti tra gli stessi vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip gli equilibri cambiano alla velocità della luce e i rapporti tra i concorrenti si trasformano continuamente. Tra riconciliazioni inaspettate e scontri accesissimi, Antonella Elia si ritrova ancora una volta al centro delle dinamiche più infuocate, passando in poche ore da momenti di complicità a vere e proprie esplosioni di tensione. Pace fatta per Antonella Elia e Alessandra Mussolini: il chiarimento e il bacio. Dopo giorni di discussioni e incomprensioni, tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini è arrivato un riavvicinamento inatteso. Durante un momento di gioco, le due hanno messo da parte le tensioni scambiandosi un bacio a stampo, segnando così una tregua che ha riportato serenità tra loro.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Non c’è pace per Antonella Elia, bacia in bocca Alessandra Mussolini ma litiga furiosamente con un altro vip: è guerra!

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