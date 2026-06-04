Pa | Santacroce Ibm Italia ‘puntare su competenze per vincere sfida trasformazione digitale'

La trasformazione digitale viene vista come una sfida che riguarda principalmente le competenze, non solo la tecnologia. Secondo un rappresentante di Ibm Italia, sviluppare le capacità delle persone è fondamentale per affrontare con successo questo processo. La discussione si concentra sulla necessità di investire in formazione e aggiornamento, ritenendo che siano elementi chiave per vincere la sfida della digitalizzazione.

“La trasformazione digitale non è soltanto un tema di tecnologia, ma è soprattutto una sfida sistemica sulle competenze. Oggi l'Italia sconta un ritardo notevole in questi termini, aggravato sia da squilibri territoriali sia dalla velocità con cui la tecnologia si sta evolvendo, soprattutto in campi di frontiera, come l'intelligenza artificiale, il cloud, il quantum computing e le implicazioni in termini di cyber security”. Così Alessandra Santacroce, direttrice Relazioni istituzionali Ibm Italia, presso l’Ibm Cyber Academy a Roma, commentando l’evoluzione dei modelli di apprendimento e formazione legata alla necessità di competenze che accompagnino la trasformazione digitale dell’Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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