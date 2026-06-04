La Pubblica amministrazione punta sulla semplificazione, ma il focus ora è sull’interoperabilità tra sistemi, intelligenza artificiale e competenze digitali. Lo afferma un rappresentante di IBM Italia, sottolineando che la trasformazione digitale richiede un approccio più integrato. La discussione riguarda principalmente la capacità di far comunicare tra loro le piattaforme e migliorare le competenze del personale. Nessun dettaglio su tempistiche o altri aspetti.

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - La semplificazione è da sempre una priorità per la Pubblica amministrazione, ma oggi il suo significato è cambiato profondamente. Non si tratta più solo di ridurre la burocrazia, ma di ripensare l'esperienza dei servizi. “Semplificare significa ridisegnare i servizi attorno alle necessità di cittadini e imprese, rendendoli trasparenti, veloci e, soprattutto, invisibili”, spiega Daniela Scaramuccia, Vice President & Senior Partner Settore Pubblico di IBM Italia, in un'intervista all'Adnkronos. In questo processo la tecnologia ha un ruolo centrale: non come semplice supporto, ma come elemento che ridisegna i servizi alla radice. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Digitale, Scaramuccia (Ibm Italia): "Trasformazione Pa passa da interoperabilità, Ia e competenze"

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