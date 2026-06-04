Il 4 giugno, un rappresentante di IBM Italia ha affermato che la trasformazione digitale richiede un approccio sistemico e integrato, con attenzione a formazione e pianificazione. Ha sottolineato che non si tratta solo di tecnologia, ma di un cambiamento che coinvolge le competenze. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Roma.

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - La trasformazione digitale non è solo una questione tecnologica, ma una sfida sistemica che riguarda prima di tutto le competenze. È da qui che bisogna partire per comprendere il ritardo accumulato dall'Italia e come colmarlo. "Il nostro Paese sconta un ritardo notevole in termini di competenze Ict, aggravato sia da squilibri territoriali sia dalla velocità con cui la tecnologia si sta evolvendo". Ad affermarlo è Alessandra Santacroce, Direttrice relazioni istituzionali di Ibm Italia, in un'intervista ad Adnkronos. Tecnologie come intelligenza artificiale, cloud e quantum computing stanno accelerando il cambiamento, rendendo sempre più urgente una risposta strutturata per cogliere le opportunità della trasformazione digitale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Iltempo.it - Digitale, Santacroce (Ibm Italia): "Serve approccio sistemico ed integrato, formazione e pianificazione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Neurologo Barbanti: "Per emicrania serve approccio integrato tra specialisti e medicina generale"Un neurologo ha sottolineato che per trattare l’emicrania è necessario un approccio integrato tra medici di medicina generale e specialisti.

Mobilità, Catania (Milano Serravalle-Milano Tangenziali): “Serve ecosistema integrato e digitale”A Catania si parla di mobilità con l’obiettivo di creare un sistema che sia integrato, digitale e facilmente utilizzabile.