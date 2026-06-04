Su nove chilometri di sentieri nella Val d’Ossola, si svolge l’evento Ottoni all’Alpe Prasca, che unisce musica classica e trekking. Durante il percorso artistico di Crevola, i partecipanti saranno accompagnati da musicisti che si esibiranno lungo i sentieri. L’iniziativa combina passeggiate e performance musicali, creando un itinerario tra natura e arte senza specificare i nomi dei musicisti o dettagli sulle tappe.

Come si conciliano musica colta e trekking su nove chilometri di sentieri?. Chi accompagnerà i camminatori lungo il percorso artistico di Crevola?. Cosa accadrà all'evento in caso di condizioni meteorologiche avverse?. Quali generi musicali porterà il quintetto a 1299 metri di quota?.? In Breve Partenza trekking ore 8.30 da Scezza verso Alpe Prasca su percorso di 9 km.. Percorso artistico con dislivello di 680 metri e difficoltà classificata E.. Performance teatrale di Claudia Ossola e Fabrizio Palazzo del Four Hand Circus.. Ritrovo logistico ore 8.15 presso la struttura Alpini di Crevoladossola a Scezza.. Musica e arte tra i sentieri della Val d’Ossola: il Canaja Brass Quintet attende i visitatori all’Alpe Prasca il 7 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ottoni all’Alpe Prasca: musica e arte tra i sentieri della Val d’Ossola

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