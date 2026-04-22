Caccia all’uomo in Val Trebbia | soccorsi intensi tra i sentieri

In Val Trebbia sono in corso operazioni di soccorso a seguito della scomparsa di un uomo di mezza età nel comune di Rovegno. Le squadre di soccorso stanno operando nelle zone più impervie della valle, coinvolgendo diverse unità e mezzi. La ricerca, iniziata immediatamente dopo la segnalazione, si concentra sui sentieri e sulle aree meno accessibili della zona. Le autorità continuano le ricerche per rintracciare la persona dispersa.

Le operazioni di soccorso si sono concentrate nelle aree impervie della Val Trebbia dopo la segnalazione della scomparsa di un uomo di mezza età, avvenuta nel comune di Rovegno. Il dispositivo di ricerca è stato attivato intorno alle 19:30 di martedì 21 aprile, quando il silenzio delle montagne è stato interrotto dal dispiegamento dei mezzi di emergenza per rintracciare l’uomo, di cui non si hanno notizie da diverse ore. Il dispiegamento operativo tra volontari e forze specializzate. La gestione dell’emergenza è attualmente coordinata dai Vigili del Fuoco, che operano in stretta sinergia con le autorità dell’ordine per tracciare ogni possibile via di fuga o punto di sosta del disperso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caccia all’uomo in Val Trebbia: soccorsi intensi tra i sentieri Notizie correlate Sartirana, uomo aggredito dalle api: soccorsi difficili tra i sentieriUn uomo di 54 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo aver subito una reazione medica a causa di molteplici punture di api nella zona di... Val Trebbia: verso un Comune Unico per rilanciare l’area montana tra servizi e oltre 5 milioni di euro in 15 anni.La Val Trebbia verso un Comune Unico: L’Assessore Baruffi Incontra le Comunità in un Percorso di Rilancio L’Alta Val Trebbia, un angolo di Piemonte...