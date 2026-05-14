Dall' Alpe Vald al cinema | la storia di Gianfry l' eremita scalzo della Val Grande diventa un film

Da novaratoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ha vissuto sedici anni a piedi nudi nell'area selvaggia più vasta d'Italia. Gianfranco Bonaldo, passato alla storia locale e alla leggenda come "Gianfry", alla fine degli anni Novanta ha scelto di sfilarsi le scarpe e ogni sovrastruttura sociale per vivere come un eremita moderno e riconciliarsi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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