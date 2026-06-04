In Lombardia si registrano circa otto arresti cardiaci al giorno, secondo i dati dell’ospedale San Raffaele di Milano. Nel corso di un anno, circa 7.800 cittadini sono stati formati dalla Croce Rossa per l’esecuzione di manovre salvavita. La formazione coinvolge volontari e cittadini, con l’obiettivo di intervenire prontamente in caso di emergenza.

Milano, 4 giugno 2026 – A Milano si verificano in media 8 arresti cardiaci al giorno. Almeno stando all’ultimo bilancio del l'ospedale San Raffaele. E, poiché in questi casi la presenza di qualcuno in grado di intervenire tempestivamente è determinante per quella vita, la Croce Rossa di Milano continua a promuovere il primo soccorso tra i cittadini. Nell’ultimo anno formate 7800 persone. Solo nell' ultimo anno nella città metropolitana milanese sono oltre 7.800 le persone formate per rispondere con competenza e prontezza in caso di incidenti, malori, piccole e grandi emergenze sanitarie del quotidiano, e imparare così a salvare vite umane. Oltre 300 corsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Otto arresti cardiaci al giorno in Lombardia”. Croce Rossa in azione, in un anno formati 7800 cittadini a manovre salvavita

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