Screening e manovre salvavita a Le Brentelle un sabato al mese dedicato alla salute con Croce Verde Padova

A partire dal 18 aprile, il quartiere di Le Brentelle ospiterà un'iniziativa promossa dalla Croce Verde Padova, che si svolgerà un sabato al mese fino a fine anno. Durante questi incontri, volontari dell'associazione realizzeranno screening sanitari e sessioni di formazione sulle manovre salvavita, tutte gratuite e aperte alla cittadinanza. L’obiettivo è offrire un momento di sensibilizzazione e prevenzione sulla salute, coinvolgendo la comunità locale.

Comincia il 18 aprile a Le Brentelle “La salute è adesso”, iniziativa di Croce Verde Padova che vedrà impegnati i propri operatori volontari un sabato al mese, fino a fine anno, in attività di screening e di formazione sulle manovre salvavita, gratuite e aperte a tutti. Dalle 10 alle 18, vicino.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Notizie correlate

Prevenzione in piazza Cavour, screening gratuiti e manovre salvavita con la Croce rossaMedici e volontari in campo ad Agrigento per controlli su pressione e glicemia e dimostrazioni di rianimazione.

Debutta a Milano il maxi murale dedicato alla Perla Verde, per tutto il mese nel cuore di Porta NuovaRiccione si racconta oltre i confini cittadini con un’imponente installazione artistica nel cuore di Milano.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Rubano, Le Brentelle: ogni mese un sabato dedicato alla salute con Croce Verde Padova; Salute gratis al centro commerciale: screening e corsi salvavita a Le Brentelle.

Salute gratis al centro commerciale: screening e corsi salvavita a Le BrentelleRUBANO (PD) – Comincia il 18 aprile a Le Brentelle La salute è adesso, iniziativa di Croce Verde Padova che vedrà impegnati i propri operatori volontari un sabato al mese, fino a fine anno, in attiv ... nordest24.it

Cardioprotezione e manovre salvavita, proseguono le iniziativeFirenze, 11 ottobre 2025 - Prosegue il programma di attività di formazione e sensibilizzazione messo a punto da Comune, Città metropolitana, Azienda Usl Toscana Centro e le associazioni di ... lanazione.it

Concorso Pia Opera Croce Verde Padova Autisti 2026: 3 posti a tempo indeterminato - facebook.com facebook

A Le Brentelle screening gratuiti e corsi salvavita con Croce Verde Padova dal 18 aprile per tutto il 2026. #Veneto #Padova #Eventi x.com