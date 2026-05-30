Ogni giorno a Milano 8 arresti cardiaci | la Croce Rossa ti insegna a salvare le vite Corsi e numeri

Da ilgiorno.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ogni giorno a Milano si verificano circa otto arresti cardiaci. La Croce Rossa di Milano ha formato oltre 7.800 persone nell’ultimo anno per intervenire in incidenti, malori e emergenze sanitarie. La formazione comprende corsi di primo soccorso e tecniche di rianimazione. Sono disponibili numeri di contatto dedicati per richiedere assistenza e partecipare ai corsi di formazione.

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Solo nell’ultimo anno nella città metropolitana milanese sono oltre 7.800 le persone formate da Croce Rossa di Milano per rispondere con competenza e prontezza in caso di incidenti, malori, piccole e grandi emergenze sanitarie del quotidiano, e imparare così a salvare vite umane. E sono oltre 300 i corsi frequentati nell’arco dei 12 mesi: organizzati nella sede di via Pucci 7 a Milano e condotti da formatori volontari, alternano teoria e pratica, e offrono modalità di frequenza diverse (per andare incontro ai diversi impegni di ognuno, con proposte anche serali e nel weekend) e con focus specifici in base alle esigenze di chi vuole sentirsi preparato nella vita quotidiana: dalle manovre salvavita alle tecniche di primo soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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