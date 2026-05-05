Cammino francescano al via la seconda tappa Quindici chilometri in onore del Santo Patrono d’Italia

Sabato prossimo si terrà la seconda tappa del cammino francescano della Marca di Ancona, che si svolge in onore del Santo Patrono d’Italia. La tappa, lunga 15 chilometri, collega Angeli di Varano a Numana. La prima fase del percorso si è svolta ad aprile, e questa rappresenta la prosecuzione dell’itinerario dedicato alla scoperta di luoghi e tradizioni legate al francescanesimo nella regione.

ANCONA – Alla scoperta del cammino francescano della Marca di Ancona. Dopo la prima parte che si è svolta nel mese di aprile, sabato prossimo 9 maggio si terrà la seconda tappa: Angeli di Varano- Numana, della durata di 15 chilometri.L’iniziativa è aperta a tutti e non richiede prenotazione.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Una tappa del Cammino, aspettando il Cammino della Linea Gustav a Civitella Messer Raimondo Gaia in concerto a Volturara Irpina per la festa del Santo PatronoSarà la voce avvolgente e l'energia travolgente di Gaia la grande protagonista dell’estate a Volturara Irpina. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Non patrono dei forestieri ma dell’accoglienza. Presentata la festa di San Cataldo. Tutto il programma (VIDEO); Un itinerario nel segno di San Francesco: Corridonia è Terra dei fioretti; Sisma 2016, 1,3 milioni per due chiese a Camerano: via al recupero di San Germano e Madonna della Speranza; Gualdo Tadino ospita la Guida di Repubblica su San Francesco: viaggio nei luoghi del Santo. Cammino Francescano della Marca: ripercorrendo i passi del santo d’AssisiSpiritualità, attività all’aperto, contatto con la natura, quiete e silenzio, meditazione, tradizione e storia; ma anche cultura e arte, enogastronomia, borghi, rinascita attraverso la ricostruzione ... quotidiano.net Sulle tracce del Santo. Un cammino da scoprireLa Via di Francesco è uno dei cammini più frequentati al mondo, specie in occasione del Giubileo e dell’ottavo centenario della morte del Santo nel 2026. Il percorso vede come punto di arrivo (o di ... quotidiano.net Vivo in Sicilia. . La devozione per il Santo Patrono quest'anno ha trovato una nuova, emozionante forma di espressione. Nel cuore del borgo di Longi, tra i rintocchi delle campane e il calore della gente, spicca l’opera di Dario: un omaggio artistico a San Leon - facebook.com facebook