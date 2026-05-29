La mostra di Roberto Ghezzi Paesaggi assoluti allestita al Castello di Poppi chiude ma il progetto continua

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La mostra di Roberto Ghezzi, intitolata “Paesaggi assoluti”, allestita al Castello di Poppi, chiuderà il 2 giugno. Nonostante la fine dell’esposizione, il progetto proseguirà in altre forme o iniziative. La mostra ha attirato visitatori durante il periodo di apertura, che si concluderà tra pochi giorni. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali successive esposizioni o sviluppi del progetto.

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Arezzo, 29 maggio 2026 – La mostra di Roberto Ghezzi “Paesaggi assoluti” al lestita al Castello di Poppi chiude il 2 giugno, ma non finisce qui. Proseguirà il suo cammino all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentines i, Faterona e Campigna con tappa a Premilcuore e Bagno di Romagna. Si perché questa mostra è nata proprio nel parco e ne è diventata l’autobiografia. Ghezzi, artista cortonese che ha fatto il giro del mondo con i suoi progetti di tele immerse nella natura, e non solo, ha lasciato per mesi dei grandi pannelli di lino e canapa in torrenti aree umide, boschi, faggete intorno a Camaldoli lasciando che la natura vi lasciasse il segno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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