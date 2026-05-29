Arezzo, 29 maggio 2026 – La mostra di Roberto Ghezzi “Paesaggi assoluti” al lestita al Castello di Poppi chiude il 2 giugno, ma non finisce qui. Proseguirà il suo cammino all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentines i, Faterona e Campigna con tappa a Premilcuore e Bagno di Romagna. Si perché questa mostra è nata proprio nel parco e ne è diventata l’autobiografia. Ghezzi, artista cortonese che ha fatto il giro del mondo con i suoi progetti di tele immerse nella natura, e non solo, ha lasciato per mesi dei grandi pannelli di lino e canapa in torrenti aree umide, boschi, faggete intorno a Camaldoli lasciando che la natura vi lasciasse il segno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La mostra di Roberto Ghezzi “Paesaggi assoluti” allestita al Castello di Poppi chiude, ma il progetto continua

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Paesaggi assolutiverso la chiusura con gli studenti

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“Paesaggi assoluti” incontra le scuole: al castello di Poppi appuntamento con Roberto GhezziIl castello di Poppi ospita la mostra “Paesaggi Assoluti” di Roberto Ghezzi, che si avvicina alla chiusura.

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Paesaggi assoluti incontra le scuole: al castello di Poppi appuntamento con Roberto GhezziAlle 10 incontro aperto al pubblico con 100 studenti delle scuole superiori di Poppi. La mostra resterà visitabile fino al 2 giugno ... lanazione.it

Paesaggi Assoluti di Roberto Ghezzi, apre la mostraArezzo, 5 dicembre 2025 – Apre sabato 13 dicembre al Castello di Poppi la mostra Paesaggi Assoluti dell’artista Roberto Ghezzi, a cura di Anna Ricci e con le foto di Francesco Fedeli. lanazione.it