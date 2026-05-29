La mostra di Roberto Ghezzi Paesaggi assoluti allestita al Castello di Poppi chiude ma il progetto continua
La mostra di Roberto Ghezzi, intitolata “Paesaggi assoluti”, allestita al Castello di Poppi, chiuderà il 2 giugno. Nonostante la fine dell’esposizione, il progetto proseguirà in altre forme o iniziative. La mostra ha attirato visitatori durante il periodo di apertura, che si concluderà tra pochi giorni. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali successive esposizioni o sviluppi del progetto.
Arezzo, 29 maggio 2026 – La mostra di Roberto Ghezzi “Paesaggi assoluti” al lestita al Castello di Poppi chiude il 2 giugno, ma non finisce qui. Proseguirà il suo cammino all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentines i, Faterona e Campigna con tappa a Premilcuore e Bagno di Romagna. Si perché questa mostra è nata proprio nel parco e ne è diventata l’autobiografia. Ghezzi, artista cortonese che ha fatto il giro del mondo con i suoi progetti di tele immerse nella natura, e non solo, ha lasciato per mesi dei grandi pannelli di lino e canapa in torrenti aree umide, boschi, faggete intorno a Camaldoli lasciando che la natura vi lasciasse il segno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Paesaggi assolutiverso la chiusura con gli studenti
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Incontri Sabato 30 maggio, ore 17.00, Sala Maggiore del Palazzo Comunale Nell'ambito degli eventi collaterali alla mostra . , ’ di Roberto Ghezzi, si terrà facebook
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