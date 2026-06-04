Ottant’anni della Repubblica Tarasconi a Bologna per la cerimonia della Regione

Notizia in breve

Il sindaco di Piacenza ha preso parte questa sera a Bologna alla cerimonia ufficiale per l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La manifestazione si è svolta alla presenza di rappresentanti regionali e di altre autorità locali. Durante l’evento, sono stati presentati discorsi e momenti commemorativi, senza interventi di figure nazionali. La cerimonia si è conclusa con una breve cerimonia ufficiale.