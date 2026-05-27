Ottant’anni fa il referendum che segnò la nascita della Repubblica
Ottant’anni fa, i giornali dell’epoca titolavano all’unanimità “È nata la Repubblica” per annunciare il risultato del referendum che portò alla fine della monarchia. Le prime pagine conservate nelle biblioteche mostrano questa unanimità di commenti, evidenziando come la notizia fosse accolta come un momento storico. Il referendum si tenne in un periodo di grande trasformazione politica e sociale, segnando ufficialmente la nascita della Repubblica.
Le prime pagine dei quotidiani dell’epoca, conservate nelle biblioteche, aprono all’unanimità: “È nata la Repubblica”. Mancano solo le immagini delle lunghe file ai seggi che il 2 giugno 1946 determinarono il destino dell’Italia. Per la prima volta votarono anche le donne. Per la prima volta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
2 giugno a Casa Cervi | Festa della Repubblica
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