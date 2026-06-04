Due uomini sono stati identificati dai Carabinieri come responsabili di truffe online. Gli investigatori hanno seguito le tracce lasciate tra social media e falsi siti web, riuscendo a rintracciarli. Una pensionata ha pagato 900 euro dopo aver creduto a un'offerta falsa, commettendo un errore nel riconoscere la truffa. I dettagli sulle modalità operative e sugli errori commessi sono stati resi noti dagli investigatori.

Come hanno fatto i Carabinieri a rintracciare i truffatori digitali?. Quali errori hanno spinto la pensionata a pagare i 900 euro?. Perché il sito della polizza RCA auto sembrava del tutto autentico?. Chi sono i due uomini già noti alle forze dell'ordine?.? In Breve Truffa social: uomo di 51 anni sottrae 900 euro a una pensionata di Ostra.. Falso sito RCA: uomo di 70 anni incassa 425 euro da un residente locale.. Entrambi i sospettati risiedono in altre regioni e sono già noti alle autorità.. Indagini telematiche e finanziarie dei Carabinieri permettono l'identificazione dei due responsabili.. Due truffatori smascherati dai Carabinieri a Ostra: identificate le tracce digitali e finanziarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ostra, truffe online: smascherati due uomini tra social e falsi siti

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